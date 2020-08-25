Таллинн отремонтирует приют для младенцев и детей с особыми потребностями

Отвечающая в Таллинне за социальную сферу вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что цель проекта — улучшить условия жизни детей с глубокой и тяжелой степенью инвалидности, оставшихся без родительской опеки. В квартирах будут созданы современные условия, схожие с привычным укладом семейной жизни.

”Наряду с этим будут созданы дополнительные места оказания специального попечительства для совершеннолетних с тяжелыми и глубокими комплексными недостатками здоровья, а также места в доме-интернате для детей с тяжелой и глубокой степенью инвалидности, — отметила Бешкина. — Новые решения планировки помещений в дальнейшем обеспечат для детей доступность развивающих услуг, в том числе оказание услуги реабилитации на месте”.

Предполагаемая стоимость проекта — 1,9 млн евро, из них 452 000 евро — городские бюджетные средства, предусмотренные на оказание услуги замещающего ухода.

”Предусмотренные государственным бюджетом средства на замещающий уход не позволяют нам покрывать связанные с оказанием услуги инвестиции в инфраструктуру, поэтому мы выделяем на эти цели средства из городского бюджета. Они будут направлены на капитальный ремонт отделения Таллиннского детского дома для младенцев и детей с недостатками здоровья”, — сказала Бешкина.

В здании круглосуточно оказывается услуга патроната (замещающей опеки). В этом же здании расположен и приют для маленьких детей с отдельными семейными комнатами-квартирами.

Цель реконструкции — сделать планировку помещений семейных комнат более удобной и обеспечить их доступной средой. В ходе основательной реновации будет обновлена внутренняя отделка и установлены новые техносистемы, в том числе отопление и вентиляция, электросистема, узлы связи, и т.д.

Согласно проекту, квартиры будут оформлены таким образом, чтобы создать максимально приближенные к жизни обычной семьи условия. Кроме того, будут построены семейные квартиры для совершеннолетних с тяжелыми и глубокими комплексными недостатками здоровья.