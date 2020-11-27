Таллинн отправляет гимназии на дистанционное обучение

Таллинн не будет выступать против распоряжения правительства, согласно которому с 30 ноября гимназии должны перейти на дистанционное обучение, однако город обратился к правительству с просьбой сделать исключение, чтобы самим принимать решение о том, какой школе и как поступать, пишет RusERR.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев подтвердил в интервью ERR, что решение правительства является обязательством и должно быть выполнено:
"Мы не станем самовольно игнорировать или менять решение правительства".
Таким образом, учащихся гимназических ступеней школ Харьюмаа (включая Таллинн) и Ида-Вирумаа должны перейти на дистанционное обучение не позднее 30 ноября, независимо от того, есть ли в школе инфицированные коронавирусом или близкоконтактные.
Таллинн обратился к правительству с просьбой сделать исключение, согласно которому местные власти могли бы сами оценивать, какие школы необходимо отправить на дистанционное обучение; просьбу должны были обсудить на заседании кабинета министров в четверг, но ходатайство не дошло до рассмотрения, и теперь его обсудят во вторник.
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