Таллинн отметит годовщину Балтийской цепи

”Акция Балтийская цепь, внесенная десять лет назад в программу ЮНЕСКО ”Память мира”, безусловно является одним из самых важных событий нашей недавней истории. Приглашаем всех отметить это событие на площади Вабадузе 23 августа с 10 утра, где Музей Народного фронта представит насыщенную программу”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В течение дня в исторической палатке можно будет ознакомиться с историей акции, посмотреть специально созданные к этому дню видеоклипы, посетить выставку ”Кто с тобой рядом?” и почитать печатные издания. Начиная с 10.20 в исторической палатке можно следить за увлекательными обсуждениями.

”Дискуссии пройдут на три темы: о Балтийской цепи, о пакте Молотова-Риббентропа и о событиях после Балтийской цепи. В них примут участие Давид Всевиов, Лаури Мялксоо, Рейн Вейдеманн, Андрус Ээвел и другие”, — отметила руководитель Музея Народного фронта Хелен Лаусма-Саар.

В перерыве между дискуссиями будут объявлены победители конкурса поэзии ”Vabaduse loits 2019, а также пройдут викторины на тему Балтийской цепи, можно будет составить пазл Балтийской цепи и принять участие в фотоигре.

В 15.30 в исторической палатке начнется концерт, на котором будет представлены музыканты из трех балтийских стран. На сцену выйдет латвийский коллектив Dimanta Sisters. Старинные литовские народные песни исполнит ансамбль Folk Trio. Также выступят победительница детского песенного конкурса Tähtede lava эстонская певица Глория Раудъярв и дуэт Бригиты Мурутар и Пауля Нейтсова. Вечер завершат Марек Садам и Тыну Лайкре.

Партнерами Музея Народного фронта в организации дня истории являются посольство Литовской Республики, посольство Латвийской Республики, Национальный архив и Ristik. Подробную информацию о дне можно получить на сайте www.tallinn.ee/rrmuuseum.