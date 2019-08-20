Таллинн отметит День восстановления независимости. Читайте и выбирайте, куда сходить!

Традиционный тематический семейный день уже в восьмой раз проведут Таллиннская телебашня, Пиритаская районная управа и Кайтселийт перед телебашней, участие в нем бесплатное. Начало мероприятий — в 11 часов. Гости смогут ознакомиться с военной техникой, а также с работой полиции, скорой помощи и спасательной службы, а еще — пострелять в тире. Вместе с рэпером Reketпри помощи очков виртуальной реальности можно будет отправиться на экскурсию по Таллиннской тюрьме и пройти различные задания. В 17 часов выступит Уку Сувисте с коллективом. Дополнительная информация: https://www.teletorn.ee/event/20-augusti-perepaeev/.

Мероприятия для всей семьи также пройдут в замке Маарьямяэ с 12 до 17 часов. Дополнительная информация: https://www.ajaloomuuseum.ee/kulastamine/uritused/maarjamae-lossipaev-20-augustil. С 10 до 18 часов семейный день пройдет и в музее Vabamu: www.vabamu.ee/mis-toimub/sundmused/taasiseseisvumispaev-vabamus.

В Хааберсти в 11 часов начнется спортивный семейный день на тропе здоровья Ыйсмяэского болота. Начало мероприятия на ближайшей парковке на улице Вабаыхумуузеуми. В программе детские забеги, скандинавская ходьба с тренером и многое другое. В мероприятии примет участие Анне Вески, день завершится праздничным концертом. Участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется.

На Ныммеском рынке (п. Туру, 8) в 12 часов состоится концерт с участием Trio Comodo. В 13 часов в ныммеском парке Вабадузе состоится концерт.

В Кристийне празднование начнется днем ранее — в понедельник, 19 августа, в 17 часов в парке Левенру пройдет бесплатный концерт, организованный районной управой.

В Мустамяэ 19 августа в 18 часов также пройдет концерт, звезда вечера — ансамбль Curly Strings.

Дополнительная информация: huvi.tallinn.ee