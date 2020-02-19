Таллинн отметит День независимости чтением манифеста и световой инсталляцией

”В 17:00 приглашаем всех к памятнику Таммсааре, где пройдет торжественное чтение манифеста независимости Эстонии. Поскольку манифест обращен ко всем народам Эстонии, то его прочитают на родных языках представители различных народов нашей страны. Этот шаг — выражение почтения Эстонскому государству, которому исполняется 102 года, и всем народам, которые считают нашу страну своим домом. В 18:00 на большом экране можно будет посмотреть речь президента Эстонии Керсти Кальюлайд по случаю Дня независимости Эстонии, а также спеть гимн”, — добавил Свет.

Манифест независимости Эстонии прозвучит в парке Таммсааре кроме эстонского на марийском, удмуртском, грузинском, португальском, французском, итальянском, татарском, коми, чувашском, русском, белорусском, украинском, сето, иврите, идиш, шведском и еще на многих других языках. Состоящий на данный момент список из 40 языков постоянно дополняется.

Декларация независимости, также известная как ”Манифест всем народам Эстонии” — это декларация о провозглашении Эстонской Республики, которая публично была зачитана 23 февраля 1918 года в Пярну. Поскольку чтение декларации изначально планировалось 24 февраля в театре ”Эстония”, то для чтения манифеста был выбран парк Таммсааре, который находится рядом с ”Эстонией”.