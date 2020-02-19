19.02.2020, 12:30

Таллинн отметит День независимости чтением манифеста и световой инсталляцией

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Таллинн отметит День независимости чтением манифеста и световой инсталляцией
Фото: управа Кесклинна

24 февраля вечером в парке Таммсааре пройдет празднование Дня рождения Эстонской Республики, в ходе которого на различных языках будет зачитана декларация независимости Эстонии и зажжена инсталляция, состоящая из символов «Эстония 100».

”В День независимости в 16:30 рядом с театром ”Эстония” на площади Нового рынка будет открыта световая инсталляция, которую из символов ”Эстония 100” составила художник Кирке Кангро”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Управа района Кесклинн обратилась к Эстонской академии художеств, чтобы найти украшавшим улицы Таллинна символам ”Эстония 100” новое применение. В итоге из 166 символов была сделана световая инсталляция, которая символизирует знак бесконечности и мечту о вечном Эстонском государстве, а также необходимость повторного использования вещей.

”В 17:00 приглашаем всех к памятнику Таммсааре, где пройдет торжественное чтение манифеста независимости Эстонии. Поскольку манифест обращен ко всем народам Эстонии, то его прочитают на родных языках представители различных народов нашей страны. Этот шаг — выражение почтения Эстонскому государству, которому исполняется 102 года, и всем народам, которые считают нашу страну своим домом. В 18:00 на большом экране можно будет посмотреть речь президента Эстонии Керсти Кальюлайд по случаю Дня независимости Эстонии, а также спеть гимн”, — добавил Свет.

Манифест независимости Эстонии прозвучит в парке Таммсааре кроме эстонского на марийском, удмуртском, грузинском, португальском, французском, итальянском, татарском, коми, чувашском, русском, белорусском, украинском, сето, иврите, идиш, шведском и еще на многих других языках. Состоящий на данный момент список из 40 языков постоянно дополняется.

Декларация независимости, также известная как ”Манифест всем народам Эстонии” — это декларация о провозглашении Эстонской Республики, которая публично была зачитана 23 февраля 1918 года в Пярну. Поскольку чтение декларации изначально планировалось 24 февраля в театре ”Эстония”, то для чтения манифеста был выбран парк Таммсааре, который находится рядом с ”Эстонией”.

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