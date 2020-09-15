Таллинн отменяет приуроченные ко Дню без автомобиля мероприятия

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, цель города — сохранить риск заражения на максимально низком уровне, поэтому было принято решение отменить спортивный день для всей семьи и остальные городские мероприятия, приуроченные ко Дню без автомобиля.

”Мы видим, что число зараженных в Таллинне растет и, к сожалению, не можем гарантировать, что на мероприятия придут исключительно здоровые люди, — сказал вице-мэр. — Также не представляется возможным то, чтобы организаторы мероприятий или городские работники начали проверять у людей состояние здоровья”.

Калле Кландорф добавил, что отмена мероприятий вовсе не означает полного отказа от идеи дня без автомобиля.

”День без автомобиля начали отмечать для того, чтобы привлечь внимание горожан к здоровому и экологичному стилю жизни, — пояснил вице-мэр. — В предстоящее воскресенье люди могли бы оставить свою машину дома и прогуляться по парку, сходить всей семьей в зоопарк или насладиться богатством нашей природы. Каждый может внести свой вклад в улучшение городской среды и культуры движения. Поэтому призываю всех в месяц экологичной мобильности, то есть в сентябре, отказаться от использования автомобиля”.

Горуправа в данный момент не отменила все организованные Таллинном публичные мероприятия, но оценивает их проведение или отмену на основе возможности обеспечения безопасной дистанции между людьми и ”бесконтактности” мероприятия, а также того, на сколько его проведение повышает количество пассажиров в общественном транспорте.

На данный момент, в Таллинне и Харьюмаа, по информации Департамента здоровья 178 случаев заражения Covid-19, большая часть случаев — в Таллинне. Для предотвращения распространения инфекции столичные школы начали применять превентивные меры, с этой недели используется принцип рассредоточения и при необходимости — частичное дистанционное обучение.