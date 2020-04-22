Таллинн отменяет многие массовые мероприятия
Город Таллинн решил отменить крупные мероприятия, запланированные до конца июля, чтобы защитить здоровье горожан и, таким образом, предотвратить возможную новую вспышку заболевания.
Город Таллинн решил отменить крупные мероприятия, запланированные до конца июля, чтобы защитить здоровье горожан и, таким образом, предотвратить возможную новую вспышку заболевания.
По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, это решение пришлось принять, поскольку пока неизвестно, когда пандемия коронавируса в мире и в Эстонии пойдет на спад.
”Крупные мероприятия привлекли бы в Таллинн большое количество гостей отовсюду, и такие скопления людей могут стать причиной новой волны заболеваний. Исходя из этого, нам следует отказаться от проведения традиционных мероприятий — таких как, например, День Таллинна, Дни Старого города, Дни моря, а также от многих других запланированных на летний период массовых мероприятий — в том числе от международных спортивных соревнований, — сказал Белобровцев. — Я верю, что если все мы приложим усилия, избегая прямых контактов и соблюдая все правила чрезвычайного положения, то осень принесет нам насыщенную культурную программу”.
Будут отменены или перенесены все запланированные на май, июнь и июль народные гуляния и спортивные мероприятия, главным организатором которых является город Таллинн.
”У нас были большие планы на День Таллинна — 15 мая, которые, к сожалению, невозможно претворить в жизнь, но мы всё же постараемся предложить кое-что интересное. Например, проходящий в рамках Дня Таллинна традиционный общегородской диктант будет проведен в этом году виртуально, — сказал Белобровцев. — Кроме этого, город готов организовать летом бесплатные мероприятия, которые будут уместными на тот момент исходя из ситуации и действующих ограничений, поскольку мы желаем предоставить горожанам возможности для развлечения и в сложные времена”.
Как добавил вице-мэр, город не может принимать решения за частных предпринимателей, и остается надеяться на то, что все понимают серьезность ситуации, и будут исходить из таких же принципов.
”Спортивные организации уже вынесли свои решения — многие состязания международного уровня будут отменены или перенесены. Отменяется футбольный турнир в возрастной категории U17 чемпионата Европы, а запланированное на начало августа состязание Ironman Tallinn 2020 будет перенесено на первые выходные сентября. Перенесены и международные турниры по керлингу White Nights Trophy 2020 и Tallinn One Day Mixed Doubles Challenge 2020, а также Балтийская футзальная лига и международные соревнования по художественной гимнастике Elegance Cup 2020; 17-й чемпионат мира по шахматам среди глухих, международные соревнования по кастингу Tallinn Indoor Cup 2020”, — отметил Белобровцев.
Ранее был отменено семь серьезных спортивных состязаний, в том числе чемпионат мира по хоккею категории U18 Международной федерации по хоккею на льду (дивизион 2, группа А), и этап мирового кубка по настольному хоккею Tallinn Cup 2020.
Организаторы проходящего каждую весну забега Maijooks примут окончательное решение после новых распоряжений правительства относительно ограничений на проведение общественных мероприятий.
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