Таллинн отменяет фестиваль света

”Фестиваль света — долгожданное и популярное ежегодное мероприятие, в прошлом году в нем приняло участие около 20 000 зрителей, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — К сожалению, в случае такого скопления людей мы не можем обеспечить безопасной дистанции как при прогулке в парке, так и при поездке общественным транспортом из Кадриорга домой”.

По словам вице-мэра, немыслимо, чтобы городские работники начали проводить проверку здоровья или измерять температуру находящимся на улице людям.

”К сожалению, мы не можем гарантировать то, что насладиться игрой света в парк придут исключительно здоровые люди, — продолжил Калле Кландорф. — Поэтому с тяжелым сердцем решили отменить одно из важнейших событий Кадриорга, но надеемся, что в следующем году коронавирус стихнет и мы все же сумеем показать горожанам запланированную красоту”.

Горуправа в данный момент не отменила все организованные Таллинном публичные мероприятия, но оценивает их проведение или отмену на основе возможности обеспечения безопасной дистанции между людьми и ”бесконтактности” мероприятия, а также того, на сколько его проведение повышает количество пассажиров в общественном транспорте.

На данный момент, в Таллинне и Харьюмаа, по данным Департамента здоровья, 178 случаев заражения Covid-19, большая часть случаев — в Таллинне. Для предотвращения распространения инфекции столичные школы начали применять превентивные меры, с сегодняшнего дня используется принцип рассредоточения и при необходимости — перевод на частичное дистанционное обучение.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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