Таллинн отложил утверждение ограничений на продажу алкоголя

Заместитель председателя фракции центристов в Таллиннском горсобрании Тойво Тоотсен сообщил ERR, что горуправа решила еще посоветоваться со всеми заинтересованными сторонами.

"Скорее всего, ищут компромисс, который бы всех удовлетворил и гарантировал бы горожанам ночью несколько часов спокойствия", — добавил Тоотсен.

По словам Тоотсена, например, нужно еще раз обсудить, стоит ли при ограничениях продажи алкоголя делать исключения для казино.

Напомним, на заседании Талиннской горуправы 6 ноября решили с 1 июня 2020 года ограничить продажу алкогольных напитков в увеселительных заведениях.

Горуправа приняла законопроект, согласно которому начали бы действовать следующие ограничения: розничная продажа предназначенного для употребления на месте алкоголя была бы запрещена в ночь на понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу в промежутке с 2:00 до 6:00 и в ночь на субботу и воскресенье с 3:00 до 7:00.

Ограничения не распространялись бы на места продажи, расположенные в открытых для международного движения зданиях аэропорта и порта в предназначенной только для пассажиров зоне. Также сделали бы исключение для гостиничных предприятий и казино. В качестве обоснования в законопроекте приводили то, что в этих заведениях нет проблем с пьяными клиентами.

Ограничения не действовали бы в ночь на 1 января, 25 февраля и 24 июня.