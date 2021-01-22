22.01.2021, 13:58

Таллинн открыл прием ходатайств о получении пособия на создание и развитие общественных садов


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Mustamäe aed
Mustamäe aedFoto: Priit Simson

Таллинн открыл новый прием ходатайств для поддержки городского садоводства в этом году. О пособии можно ходатайствовать как для учебных садов городских учреждений, так и для создания и развития общинных садов.

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, город поддерживал создание общинных и учебных садов и в прошлом году.

”Этим пособием мы хотим посредством городского садоводства обеспечить устойчивый стиль жизни, а также повышение уровня знаний об окружающей среде среди горожан — это главная цель и в нынешнем туре приема ходатайств, — отметил Кландорф и добавил, что уровень заинтересованности в городском садоводстве заслуживает внимания.

”Городское садоводство, или выращивание съедобных и полезных растений в городской среде — растущий тренд во всем мире и Таллинн не исключение. В нашем городском пространстве уже более 60 разнообразных городских садов и весьма вероятно, что их захотят создавать и в дальнейшем”.

По инициативе горожан в разных районах Таллинна создано в общей сложности 12 публичных общинных садов, в которых местные любители садоводства могут вместе выращивать съедобные растения, учиться беречь природу и развивать знания в области окружающей среды. Учебные сады при поддержке города создали и развивают более 50 городских учреждений, в том числе детские сады, школы, школы по интересам, музеи, попечительные учреждения и т.д. На первом месте в учебном саду — образование в области окружающей среды, а также проведение обучения на свежем воздухе.

Для поддержания городского садоводства в 2021 году в Таллинне открыто два отдельных тура приема ходатайств. В рамках первого можно ходатайствовать о пособии на недоходную деятельность в поддержании создания и развития общинных садов, а второй — для поддержки учебных садов муниципальных учреждений.

Принимаются ходатайства о пособиях на недоходную деятельность, направленную как на развитие имеющихся общинных садов, так и создание новых. Ожидаются также деятельность и программы, которые затрагивают общинные сады или концентрируются на развитии городского садоводства в общем. Здесь могут принять участие юридические лица, в том числе недоходные объединения и предприятия, а также частные школы и частные детские сады, которые хотят создать свой учебный сад. Соответствующее ходатайство можно представить в городской среде самообслуживания до 1 февраля 2021 года. Пособие можно использовать как на приобретение необходимых материалов, средств, инструментов и инвентаря, так и для проведения мастер-классов, толок и прочих вспомогательных мероприятий.

В подаче заявок на учебные сады до 15 февраля могут принять участие все городские учреждения и их подведомственные структуры (например, школы, детские сады, молодежные центры, библиотеки, попечительные учреждения и т.п.). Ходатайство можно подать через интернет-страничку Таллинна. Поддерживается как развитие уже имеющихся садов, так и создание новых. Пособие можно использовать на приобретение материалов, инструментов и инвентаря, а также на его установку и транспортировку.

Все заинтересованные могут обратиться с вопросами по поводу планирования связанной с городским садоводством деятельности и по приему ходатайств к руководителям проекта Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Также можно спросить совета при поиске подходящего для общинного сада участка земли и оформлении необходимых договоров с владельцем земли. В ходе приема заявок на учебные сады городские учреждения могут бронировать время на личные консультации, которые будут проводиться в определенное время в районах города. В качестве вспомогательного материала можно ознакомиться с записями прошедших в декабре инфосеминаров, на которых знакомили с процессами обоих туров приема ходатайств и важнейшими условиями.

Условия подачи ходатайств, вспомогательные материалы, бронирование времени и контакты находятся на интернет-странице Таллинна в разделе ”Окружающая среда”.

Также с информацией можно ознакомиться здесь:

  • Поддержание связанной с городским садоводством недоходной деятельности (общинные сады), срок — 1 февраля: www.tallinn.ee/est/keskkond/Linnaaianduse-valdkonna-toetamine
  • Выделение финансовых средств для учебных садов городских учреждений, срок — 15 февраля: www.tallinn.ee/est/keskkond/oppeaedade-kord
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