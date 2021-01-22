Таллинн открыл прием ходатайств о получении пособия на создание и развитие общественных садов

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, город поддерживал создание общинных и учебных садов и в прошлом году.

”Этим пособием мы хотим посредством городского садоводства обеспечить устойчивый стиль жизни, а также повышение уровня знаний об окружающей среде среди горожан — это главная цель и в нынешнем туре приема ходатайств, — отметил Кландорф и добавил, что уровень заинтересованности в городском садоводстве заслуживает внимания.

”Городское садоводство, или выращивание съедобных и полезных растений в городской среде — растущий тренд во всем мире и Таллинн не исключение. В нашем городском пространстве уже более 60 разнообразных городских садов и весьма вероятно, что их захотят создавать и в дальнейшем”.

По инициативе горожан в разных районах Таллинна создано в общей сложности 12 публичных общинных садов, в которых местные любители садоводства могут вместе выращивать съедобные растения, учиться беречь природу и развивать знания в области окружающей среды. Учебные сады при поддержке города создали и развивают более 50 городских учреждений, в том числе детские сады, школы, школы по интересам, музеи, попечительные учреждения и т.д. На первом месте в учебном саду — образование в области окружающей среды, а также проведение обучения на свежем воздухе.

Для поддержания городского садоводства в 2021 году в Таллинне открыто два отдельных тура приема ходатайств. В рамках первого можно ходатайствовать о пособии на недоходную деятельность в поддержании создания и развития общинных садов, а второй — для поддержки учебных садов муниципальных учреждений.

Принимаются ходатайства о пособиях на недоходную деятельность, направленную как на развитие имеющихся общинных садов, так и создание новых. Ожидаются также деятельность и программы, которые затрагивают общинные сады или концентрируются на развитии городского садоводства в общем. Здесь могут принять участие юридические лица, в том числе недоходные объединения и предприятия, а также частные школы и частные детские сады, которые хотят создать свой учебный сад. Соответствующее ходатайство можно представить в городской среде самообслуживания до 1 февраля 2021 года. Пособие можно использовать как на приобретение необходимых материалов, средств, инструментов и инвентаря, так и для проведения мастер-классов, толок и прочих вспомогательных мероприятий.