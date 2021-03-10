Таллинн освободит родителей от платы за место в детском саду до конца апреля

По словам мэра Михаила Кылварта, решение затрагивает всех родителей — вне зависимости от того, посещает сейчас ребенок детский сад или нет, родители не должны будут платить за место в детском саду.

”В Таллинне плата за место в муниципальном детском саду составляет 71,25 евро за ребенка в месяц, и в том же объеме льгота предоставляется и родителям воспитанников частных детских садов, а также детей, посещающих центры по присмотру. Таким образом, льгота не зависит от формы собственности детского учреждения”, — уточнил Кылварт.

В Таллинне сохраняется услуга детского сада — дошкольные учреждения будут открыты до того момента, пока правительство Эстонской Республики не решит иначе. В данный момент все муниципальные детские сады работают при соблюдении всех мер для защиты здоровья детей.

”Мы готовы также предложить круглосуточную услугу по присмотру за детьми, заботясь, прежде всего, о работниках первой линии. Для этого в Таллинне имеются детские сады, а также у нас есть соответствующий опыт с периода прошлогоднего режима чрезвычайной ситуации”, — пояснил Кылварт.

Наряду с этим, город в полном объеме освобождает от платы за обучение и родителей детей, посещающих школы по интересам.

Помимо этого, до конца апреля спортивные организации и клубы освобождаются от платы за аренду муниципальных спортивных залов и помещений.

”В то же время, город продолжит выплачивать спортивным клубам пособие на спорт (т.н. подушное финансирование) в полном объеме”, — уточнил Кылварт.

На период дистанционного обучения все муниципальные школы Таллинна будут раз в неделю бесплатно выдавать учащимся продуктовые наборы. Выдачу продуктовых наборов организуют школы, о чем оперативно извещают родителей.

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