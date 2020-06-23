Таллинн освободил родителей от платы за детсад, а не компенсировал ее. Теперь детские сады остались почти без 4 млн евро

В 124 муниципальных детских садов ходят 21 349 детей, и плата за место составляет 71,25 евро в месяц. С 16 марта по 31 мая выплаты остановились, сто сделало в бюджете дыру в 3,8 млн евро. Таллинн до сих пор не выплатил детским садам деньги, чтобы покрыть не полученный во время чрезвычайного положения доход.

Пожелавший остаться анонимным директор столичного детсада рассказал Delfi, что официального объяснения того, когда будет компенсирована сумма, до сих пор не поступало. Этот конкретный детсад не получил за два с половиной месяца 16 000 евро дохода.

”У нас в детском саду всегда остается что-то не сделано, так как денег все время не хватает", — сказал директор. Сейчас детсад финансирует только аварийные ремонты, а плановые ремонты делать нельзя.

В другом детском саду из-за не полученных средств остался незакончен проект по строительству новой игровой площадки и замены песка в песочницах, так как у детсада теперь не хватает достаточной суммы.

Городская казна сообщила, что необходимые изменения в городском бюджете будут сделаны во время рассмотрения бюджета на осень.