Таллинн определил лучших в сфере молодежной работы

В категории ”Великие дела для таллиннской молодежи 2019” награды удостоились соревнования GiT GuD, организованные молодежными центрами районов Кристийне, Пыхья-Таллинн и Кесклинн. В рамках проекта прошли мастер-классы и соревнования, стимулирующие молодежь проявлять социальные и развивающие навыки через компьютерные игры. Жюри отметило также проект Пяэскюлаского молодежного центра и MTÜ Keerdtrepp, молодежную передачу NOVA и неделю настроений Таллиннской технической гимназии.

Победителем в категории ”Великие дела таллиннской молодежи 2019” стал праздник танца Таллиннской 32-й средней школы в честь 101-летия ЭР. На празднике в честь годовщины Республики при участии 150 человек состоялось представление, в котором смогли принять участие люди всех возрастных групп, выпускники и учителя вместе. Также в этой категории отмечен сбор пожертвований, организованный Гимназией Якоба Вестхольма для покупки игрушек детям, находящимся в послеоперационной палате Таллиннской детской больницы, а также программа Таллиннской Паэской гимназии ”Живые картины”.

В категории ”Молодой волонтер Таллинна 2019” признания удостоился Яко Крийтберг, активный помощник полицейского из Ляэне-Харьюского отделения полиции. Отметили и Мари-Лийз Асу, участвующую в работе Лаагнаской библиотеки и Ласнамяэмкого детского центра.

Молодежным объединением 2019 года объявлен молодежный клуб Active, в который входят более 300 человек, деятельность НКО охватывает преимущественно район Ласнамяэ, организуются различные занятия для развития социальных навыков. Признания удостоился также молодежный совет Ласнамяэ, деятельность которого направлена преимущественно на то, чтобы вовлечь в развитие района местную молодежь.

Молодежным работником года стала Кристийна Юрман, молодежный работник Пяэскюлаского молодежного центра, под руководством которой был инициирован пилотный проект, комбинирующий формальное обучение с неформальным, также для молодежи была создана возможность выбрать в качестве предмета по интересам занятия экстремальным спортом. Отмечена также Елена Гусева, молодежный работник клуба Active и Ласнамяэской школы по интересам, а также Марис Уускюла из Валдекуского молодежного центра.

Отдельной благодарности удостоились руководитель Хааберстиского центра досуга Кайди Лийве, молодежный работник Валдекуского молодежного центра Ирина Кевель и Эрко Сырмус из Кристийнеского молодежного центра, которые вносят свой вклад в молодежную работу уже 15 лет.

Главным организатором конкурса ”Великие дела” является Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта.