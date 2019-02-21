Таллинн: ограниченность прав МуПо ведет к разбазариванию ресурса

Подготовлен проект постановления Таллинского городского собрания, которым правительству Эстонии делается предложение о дополнении Закона об организации местного самоуправления, Закона об охране правопорядка, Закона об общественном транспорте и Административно-процессуального кодекса с тем, чтобы муниципальные подразделения охраны общественного порядка - муниципальная полиция получили большие полномочия для выполнения ими своих обязанностей, сообщает Раэпресс.
Это, как считает вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, позволит эффективнее использовать имеющийся ресурс и привлечь эти подразделения к организации и проведению столь многочисленных в Таллинне международных мероприятий. У муниципальной полиции возникла бы возможность воздействия на подростковые группировки, обеспечивать порядок в общественных местах, не прибегая по любому пустяку к вызову государственной полиции.
В Таллинской муниципальной полиции, подчеркнул Кландорф, 58% работников "прошли бесплатное обучение в школе полиции или Академии внутренней службы и обладают глубокими познаниями в области административного права, пенитенциарной системы, административных правонарушений и т.д, а также имеют богатый практический опыт, что в случае предоставления им больших прав позволит создавать более безопасную среду обитания для горожан.
В проекте постановления, как отметил вице-мэр, упор делается на обучении чиновников службы охраны правопорядка, позволяющем им получить дополнительные права. Такой чиновник должен пройти теоретическое обучение в объеме 170 часов и получить профессиональное свидетельство. Кроме того, он должен пройти соответствующую физическую подготовку, чтобы быть в состоянии защитить от нападения и себя, и других. Для сравнения: сотрудник охранной службы проходит подготовку в объеме 66 часов, а помощник полицейского — 80 часов теории. Право на насильственные действия, например, для эвакуации в случае пожара, имеют и спасатели.
Пока сотрудник муниципальной полиции не имеет права даже вытащить из сугроба заснувшего там пьяного, если пьяный сам не изъявит такое желание, не может он выставить из автобуса и бесчинствующего там пассажира.
До сих пор, отметил Кландорф, проблемой было отсутствие в системе МуПо внутреннего контроля. Теперь эта проблема решена — там работает специалист — в прошлом опытный полицейский чиновник, компетентный в проведении следственных действий. .