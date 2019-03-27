Таллинн одобрил городскую антикоррупционную стратегию

Мэр Таллинна Таави Аас также констатировал, что больших неожиданностей при выработке стратегии не было, как и не было обнаружено серьезных недостатков. Таллинн и Эстония - часть Северных стран, не отличающихся высоким уровнем коррупции, и руководствоваться надо состоянием Финляндии и скандинавских государств. Пока же сказываются скандалы минувших лет. и для восстановления доверия необходимы серьезные усилия. Руководить дополнением программы действий и ее реализацией будет служба внутреннего контролера города.

Среди наиболее существенных мер стратегия предусматривает деполитизацию советов городских коммерческих обществ и целевых учреждений, аполитизацию комиссий по отбору высших должностных лиц, лица, обвиненные в должностных преступлениях и злоупотреблении властью, чье наказание не погашено, не будут приниматься на работу в городские учреждения и к юридическим лицам, находящимся под контролем города. Будут приняты дополнительные меры к достижению политической сбалансированности в городских СМИ и не допущению их к участию в предвыборной рекламе.

Будет проведена оценка эффективности мелких городских предприятий и приняты меры для их укрупнения или передачи их функций городским ведомствам. Будет продолжена централизация основных функций города в области управления недвижимостью, финансов, инфотехнологии, персонала, госпоставок и пр. Будет обновлен процесс субсидирования некоммерческой деятельности, чтобы обеспечить использование всех средств городского бюджета в строгом соответствии с правовыми актами.