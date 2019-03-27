Таллинн одобрил городскую антикоррупционную стратегию

Таллиннская городская управа одобрила на сегодняшнем заседании городскую антикоррупционную стратегию и поручила вырабатывавшей ее рабочей группе дополнить программу антикоррупционной деятельности в соответствии с поступившими предложениями.
Созданная городом рабочая группа по выработке стратегии, возглавляемая городским секретарем Тоомасом Сеппом, сотрудничала с адвокатским бюро "Сорайнен", которое представляли бывший генеральный прокурор Эстонии Норман Аас, бывший окружной прокурор Мерика Ниммо и партнер бюро Карри Гинтер.
Комментируя стратегию, бывший генпрокурор, а ныне присяжный адвокат Норман Аас отметил, что городская управа полностью развязала им руки для анализа ситуации и внесения предложений. Но в то же время выяснилось, что в свете действующего законодательства больших недостатков в принимаемых Таллинном антикоррупционных мерах нет и система внутреннего контроля действует. Однако, этого было мало, чтобы создать в Таллинне среду, свободную от коррупции. Несмотря на улучшение положения, довлел груз прошлого, порождавший недоверие и к нынешней власти. Поэтому общество ожидало, что город не ограничится обязательным минимумом. И упор был сделан на явления, не связанные прямо с нарушениями закона, но где интересы чиновников или партий могут довлеть над общественным интересом.
Мэр Таллинна Таави Аас также констатировал, что больших неожиданностей при выработке стратегии не было, как и не было обнаружено серьезных недостатков. Таллинн и Эстония - часть Северных стран, не отличающихся высоким уровнем коррупции, и руководствоваться надо состоянием Финляндии и скандинавских государств. Пока же сказываются скандалы минувших лет. и для восстановления доверия необходимы серьезные усилия. Руководить дополнением программы действий и ее реализацией будет служба внутреннего контролера города.
Среди наиболее существенных мер стратегия предусматривает деполитизацию советов городских коммерческих обществ и целевых учреждений, аполитизацию комиссий по отбору высших должностных лиц, лица, обвиненные в должностных преступлениях и злоупотреблении властью, чье наказание не погашено, не будут приниматься на работу в городские учреждения и к юридическим лицам, находящимся под контролем города. Будут приняты дополнительные меры к достижению политической сбалансированности в городских СМИ и не допущению их к участию в предвыборной рекламе.
Будет проведена оценка эффективности мелких городских предприятий и приняты меры для их укрупнения или передачи их функций городским ведомствам. Будет продолжена централизация основных функций города в области управления недвижимостью, финансов, инфотехнологии, персонала, госпоставок и пр. Будет обновлен процесс субсидирования некоммерческой деятельности, чтобы обеспечить использование всех средств городского бюджета в строгом соответствии с правовыми актами.