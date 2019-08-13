Таллинн объявляет традиционный предпринимательский конкурс
Этой осенью Таллинн в шестнадцатый раз проводит предпринимательский конкурс, чтобы привлечь внимание к деятельности местных предпринимателей, сообщает Раэпресс.
Этой осенью Таллинн в шестнадцатый раз проводит предпринимательский конкурс, чтобы привлечь внимание к деятельности местных предпринимателей, сообщает Раэпресс.
В ходе конкурса выберут лучший проект или предприятие в области развития недвижимости, который способствует развитию туризма; проект сотрудничества предприятий; начинающее предприятие; достижение в области туризма; предпринимателя, создающего рабочие места; ответственное предприятие. Впервые будет вручена награда лучшему прогрессивному решению.
В каждой категории будут выбраны трое номинантов, среди них выберут победителя категории. Результаты конкурса объявят 9 октября на торжественном приеме в честь Таллиннского Дня предпринимательства.
Помимо награждения победителей в основных категориях, в сотрудничестве с Таллиннским Техническим университетом, Таллиннским университетом, Эстонской Академией художеств и целевым учреждением Прикладные высшие школы Эстонии специальные премии будут вручены за создание прикладных научных разработок.
Конкурс открыт до 10 сентября. Подать заявку можно на странице http://ettevotluspaev.tallinn.ee/auhinnad/. Участие бесплатное.
Среди победителей конкурса прошлого года проведение финала кубка УЕФА в Таллинне, предприятие по разработке программного обеспечения Catapult Labs OÜ, эстонский филиал предприятия финансовых технологий TransferWise Ltd, Eesti Puitmajaliit MTÜ, Эстонский исторический музей, производство по сбору и переработке залоговой тары Eesti Pandipakend OÜ, производитель природных чистящих средств Mulieres OÜ.
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