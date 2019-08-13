Таллинн объявляет традиционный предпринимательский конкурс

В ходе конкурса выберут лучший проект или предприятие в области развития недвижимости, который способствует развитию туризма; проект сотрудничества предприятий; начинающее предприятие; достижение в области туризма; предпринимателя, создающего рабочие места; ответственное предприятие. Впервые будет вручена награда лучшему прогрессивному решению.

В каждой категории будут выбраны трое номинантов, среди них выберут победителя категории. Результаты конкурса объявят 9 октября на торжественном приеме в честь Таллиннского Дня предпринимательства.

Помимо награждения победителей в основных категориях, в сотрудничестве с Таллиннским Техническим университетом, Таллиннским университетом, Эстонской Академией художеств и целевым учреждением Прикладные высшие школы Эстонии специальные премии будут вручены за создание прикладных научных разработок.

Конкурс открыт до 10 сентября. Подать заявку можно на странице http://ettevotluspaev.tallinn.ee/auhinnad/. Участие бесплатное.