Таллинн объявил о новых мерах поддержки городского спорта

На основании обратной связи, полученной от спортивных клубов, стало ясно, что доля родительского самофинансирования уменьшилась, а также проявилось несогласие владельцев частных арендных площадей снизить оплату за аренду.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что все дети, занимающиеся спортом в клубах, которые получают «поголовные деньги», могут рассчитывать на продолжение этой городской поддержки, несмотря на то, что реальных тренировок не проводится.

«Город рассчитывает на то, что спортклубы продолжат тренировки по интернету. Это необходимо, поскольку каждый спортсмен и тренер знает, что в спорте важны дисциплина, последовательность и график тренировок. Даже в нынешнем положении важно, чтобы у молодежи этот режим каким-то образом сохранялся, - пояснил Михаил Кылварт. – Тем самым мы также поможем тренерам сохранить работу и доход, а детям обеспечим достаточный уровень физической активности как сейчас, так и после кризиса».

Исходя из сложности ситуации и ввиду сокращения поступлений доли родительского самофинансирования, город пошел спортивным клубам навстречу настолько, насколько это было возможно, и сохранил им выплату пособия. Также клубы до конца июня полностью освобождены от указанной в договорах с городскими спортивными площадками арендной платы, в том числе и от установленной в операторском договоре. Учитывая сложность положения, город также рекомендует клубам при возможности снизить долю самофинансирования на период чрезвычайной ситуации в объеме 50-75% о обычной суммы.