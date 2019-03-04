Таллинн объявил конкурс на стипендии Магистрата

Право представлять кандидатов имеют структурные подразделения вузов и наставники студентов. Если работа выполняется студентом в сотрудничестве с каким-нибудь городским учреждением, то предлагать его кандидатуру может и служащий этого учреждения. Представление кандидатур предусмотрено до 1 апреля.

Размер стипендиального фонда достигает 45 тысяч евро. Магистрантам предусмотрено до 36 стипендий (по 1000 евро) и докторантам - 6 стипендий (по 1500 евро).

Более подробная информация здесь. Документы следует представлять по адресу: raestipendium@tallinnlv.ee