Таллинн объявил конкурс на стипендии Магистрата

Стипендии Магистрата предназначены для поддержки успешных магистрантов и докторантов, работы которых имеют отношение к сферам деятельности Таллинна как местного самоуправления и прикладную ценность для города, способствуя тем самым успешному решению стоящих перед городскими учреждениями задач, сообщает Раэпресс.
Право представлять кандидатов имеют структурные подразделения вузов и наставники студентов. Если работа выполняется студентом в сотрудничестве с каким-нибудь городским учреждением, то предлагать его кандидатуру может и служащий этого учреждения. Представление кандидатур предусмотрено до 1 апреля.
Размер стипендиального фонда достигает 45 тысяч евро. Магистрантам предусмотрено до 36 стипендий (по 1000 евро) и докторантам - 6 стипендий (по 1500 евро).
Более подробная информация здесь. Документы следует представлять по адресу: raestipendium@tallinnlv.ee