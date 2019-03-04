04.03.2019, 16:45

Таллинн объявил конкурс на стипендии Магистрата

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Maakri kõrghoone vaated
Maakri kõrghoone vaatedMobiilifoto: Argo Ideon/Maaleht

Стипендии Магистрата предназначены для поддержки успешных магистрантов и докторантов, работы которых имеют отношение к сферам деятельности Таллинна как местного самоуправления и прикладную ценность для города, способствуя тем самым успешному решению стоящих перед городскими учреждениями задач, сообщает Раэпресс.

Право представлять кандидатов имеют структурные подразделения вузов и наставники студентов. Если работа выполняется студентом в сотрудничестве с каким-нибудь городским учреждением, то предлагать его кандидатуру может и служащий этого учреждения. Представление кандидатур предусмотрено до 1 апреля.

Размер стипендиального фонда достигает 45 тысяч евро. Магистрантам предусмотрено до 36 стипендий (по 1000 евро) и докторантам - 6 стипендий (по 1500 евро).

Более подробная информация здесь. Документы следует представлять по адресу: raestipendium@tallinnlv.ee

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