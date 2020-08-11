Таллинн объявил конкурс на пост руководителя Департамента социальных дел и здравоохранения

Руководитель департамента должен выполнять задачи учреждения по защите здоровья и благополучия горожан, являться стратегическим лидером этой области, развивая услуги и управляя бюджетом. В обязанности директора входит координирование оказываемых услуг и руководство командой, в которую входят специалисты высшего уровня данной сферы.

У кандидата должно быть высшее образование (желательно в социальной сфере), очень хорошее понимание социальной сферы и сферы здравоохранения, опыт руководящей работы не менее трех лет (желательно в социальной сфере), очень хорошее знание эстонского языка, а также знание русского и английского языков на разговорном уровне, концентрация на цели и результативность, отличные навыки сотрудничества и коммуникации, а также навыки руководства командой.

Срок подачи заявок — 24 августа 2020 года.