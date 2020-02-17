Таллинн "не смог" выплатить детдомовцам миллион евро

Государство платит местным самоуправлениям на содержание детей, оставшихся без попечения родителей (где бы эти дети ни проживали: в детском доме или попечительской семье), больше тысячи евро в месяц. Всего таких детей около тысячи.

При этом закон позволяет использовать данные средства лишь в минимальных объемах, поэтому на счету города ”лежит” почти миллион евро, который не дошел до детей.

В прошлом году Таллинн получил из государственного бюджета более трех миллионов евро на поддержку детей, воспитывающихся в детских и семейных домах и попечительских семьях. Еще миллион евро выделил сам город (эти средства пошли, в основном, на зарплаты работников детских домов). Из общей суммы в четыре миллиона евро по состоянию на конец 2019 года осталось 913 129 евро.

По словам руководителя Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Вахура Кельдрима, излишек образовался из-за того, что услугой замещающего ухода воспользовалось меньше детей, чем ожидалось. Оставшиеся деньги были перенесены в бюджет этого года и будут направлены на обеспечение благосостояния детей.

Издание отмечает, что несмотря на излишек, в целом расходы в детских домах остались скромными. Так, на одного ребенка в столичном детском доме в месяц ушло в среднем: около 83 евро на еду, 23 евро на одежду и обувь, 22 евро на культурные мероприятия и досуг. ”Как и в обычной семье, деньги следует использовать рационально и целенаправленно”, — пояснил Кельдрима.

Несмотря на то, что деньги есть, департамент социальной помощи ни разу не платил больше установленного минимума. Город говорит, что у него отсутствует порядок произведения выплат.