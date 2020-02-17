Таллинн "не смог" выплатить детдомовцам миллион евро

В прошлом году столица не нашла применение миллиону евро, предназначенному для поддержки детей, оставшихся без родителей, пишет Eesti Päevaleht.
Государство платит местным самоуправлениям на содержание детей, оставшихся без попечения родителей (где бы эти дети ни проживали: в детском доме или попечительской семье), больше тысячи евро в месяц. Всего таких детей около тысячи.
При этом закон позволяет использовать данные средства лишь в минимальных объемах, поэтому на счету города ”лежит” почти миллион евро, который не дошел до детей.
В прошлом году Таллинн получил из государственного бюджета более трех миллионов евро на поддержку детей, воспитывающихся в детских и семейных домах и попечительских семьях. Еще миллион евро выделил сам город (эти средства пошли, в основном, на зарплаты работников детских домов). Из общей суммы в четыре миллиона евро по состоянию на конец 2019 года осталось 913 129 евро.
По словам руководителя Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Вахура Кельдрима, излишек образовался из-за того, что услугой замещающего ухода воспользовалось меньше детей, чем ожидалось. Оставшиеся деньги были перенесены в бюджет этого года и будут направлены на обеспечение благосостояния детей.
Издание отмечает, что несмотря на излишек, в целом расходы в детских домах остались скромными. Так, на одного ребенка в столичном детском доме в месяц ушло в среднем: около 83 евро на еду, 23 евро на одежду и обувь, 22 евро на культурные мероприятия и досуг. ”Как и в обычной семье, деньги следует использовать рационально и целенаправленно”, — пояснил Кельдрима.
Несмотря на то, что деньги есть, департамент социальной помощи ни разу не платил больше установленного минимума. Город говорит, что у него отсутствует порядок произведения выплат.
В прошлом году государство выделяло местным самоуправлениям на одного ребенка, проживающего в замещающей семье, по 1385 евро в месяц, из которых обязательно должны были быть потрачены лишь 386 евро: 240 — ребенку и 146 — родителю попечительской семьи. Остальные 1000 евро самоуправления могут использовать по собственному усмотрению. Это означает, что деньги могут как просто находится на счету, так и быть направлены на покрытие расходов замещающих домов. В порядке исключения сумма, превышающая минимальную, может выплачиваться в случае повышенной потребности в помощи или попечительстве.
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