Таллинн не будет открывать спортивные и детские площадки

Со 2 мая в Эстонии будет разрешено заниматься спортом на открытом воздухе небольшими группами. Выясняется, что как минимум в столице решено все же не открывать спортивные площадки под открытыми небом до окончания чрезвычайного положения. То же самое касается детских площадок.
”В данном случае Таллинн вынужден придерживаться более консервативного подхода и ориентироваться на дату окончания чрезвычайного положения в стране, — сказал RusDelfi мэр Таллинна Михаил Кылварт.
"Во-первых, в столице ежедневно прибавляются новые случаи заражения коронавирусом, что обусловлено количеством и плотностью населения. Во-вторых, дыхание людей во время физических нагрузок более интенсивно и объёмно, поэтому дистанция между ними должна быть значительно больше, чем 2 метра", — аргументировал он.
"Надо учитывать, что в Таллинне 55 муниципальных площадок с тренажерами. Нереально обеспечить везде постоянное присутствие сотрудников, которые будут дезинфицировать тренажер после каждого использования, как этого требует решение Правительства. Риски слишком высоки, а предлагаемые меры предосторожности малоэффективны".
"Нам стоит подождать еще три недели, и когда динамика распространения инфекции в Таллинне покажет очевидный спад, мы сможем поэтапно возвращаться к привычному образу жизни. Такой же подход будет распространяться и на детские площадки”, — сказал мэр.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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