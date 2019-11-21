Таллинн назвал приоритеты в развитии жилищного хозяйства в 2020 году

Строительство дома для пожилых по адресу Малева, 18, было начато летом этого года, строительство будет завершено осенью 2020 года. Всего в здании будет 80 квартир, из них 76 однокомнатных и четыре двухкомнатные. 80% квартир спроектированы с учетом потребностей инвалидов. На первом этаже будут расположены помещения для совместного использования и оказания опорных услуг. Проект поддерживает KredEx суммой 2,5 миллиона евро. Общая стоимость проекта – 7,5 миллионов евро, из них 2,6 миллиона запланированы в бюджете на 2020 год.

В Мустамяэ по адресу Таммсааре, 135, в следующем году начнется проектирование нового социального дома. В этом году на участке было снесено здание, в котором раньше располагалась Мустамяэская районная управа, в соответствии с составляемой детальной планировкой, в новом здании появится 15 муниципальных квартир, до 84 социальных квартир и социальные учреждения. Наибольшая разрешенная брутто-площадь составляет 6220 м2. Общая стоимость проекта составляет 15,5 миллионов евро, в бюджете на 2020 год запланировано 200 000 евро.

Также запланирована реновация нескольких муниципальных и социальных домов (Вильде, 94, Энергия, 13, Мяннику, 96 и 98а).

В проекте городского бюджета на следующий год на инвестиции в сферу городского хозяйства запланировано 5 миллионов евро.