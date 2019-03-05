Таллинн назначил расчистку межквартальных проездов и второстепенных улиц главной задачей момента

"Пока еще снег убирается легко, — отметил Кландорф, — а вот если начнется потепление с последующими заморозками, то все обледенеет и понадобится гораздо больше усилий для обеспечения безопасных условий передвижения".

Сегодня и завтра морозы удержатся. В четверг ожидается снегопад в виде мокрого снега, образующий покров до 10 см толщиной. Но уже в пятницу настанет оттепель с дождем , за которой последуют ночные заморозки, причем сильные. И еще неделю будет царить минусовая температура, сообщает Раэпресс.