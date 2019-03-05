05.03.2019, 17:02

Таллинн назначил расчистку межквартальных проездов и второстепенных улиц главной задачей момента


rus.delfi.ee
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Lumeuputus Tallinnas
Lumeuputus TallinnasFoto: Tiit Blaat

Расчистка межквартальных проездов и второстепенных улиц определена главной задачей момента для районных управ на совещании у вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа.

"Пока еще снег убирается легко, — отметил Кландорф, — а вот если начнется потепление с последующими заморозками, то все обледенеет и понадобится гораздо больше усилий для обеспечения безопасных условий передвижения".

Сегодня и завтра морозы удержатся. В четверг ожидается снегопад в виде мокрого снега, образующий покров до 10 см толщиной. Но уже в пятницу настанет оттепель с дождем , за которой последуют ночные заморозки, причем сильные. И еще неделю будет царить минусовая температура, сообщает Раэпресс.

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