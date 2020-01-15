Таллинн направит на помощь животным Австралии 15 000 евро

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что происходящее в Австралии влияет не только на территории, затронутые пожаром, но гораздо шире на мир и всех нас. По имеющимся оценкам в пожарах погибли не менее миллиарда животных, среда обитания других уничтожена. ”Австралийский материк обладает уникальным ландшафтом, это наше общее природное наследие. Никто точно не знает, сколько видов из-за пожаров оказались под угрозой исчезновения, но считается, что положение многих редких видов значительно ухудшилось, поставив их под угрозу вымирания”, — сказал мэр.

Кылварт отметил, что это стало причиной, по которой во многих странах проходит сбор пожертвований и поиск возможностей прийти Австралии на помощь, поэтому Таллинн решил внести свой вклад. ”Важнейший фактор, который привел к столь масштабным последствиям, это потепление климата, ставшее причиной увеличения периода засухи в Австралии и повышения температуры. Так как причины потепления климата — глобальны, у каждой развитой страны в этом своя роль и ответственность, обязывающая прийти на помощь в смягчении экологического кризиса. От нас зависит и то, что ждет нас в будущем”, — добавил Кылварт.