Таллинн намерен взять под локальную защиту часть леса Харку

По словам председателя Таллиннского городского собрания Тийта Терика, цель Таллинна — стать зеленым городом с комфортным городским пространством.

”Часть нашей концепции зеленого города направлена, в числе прочего, на создание общегородской ”зеленой инфраструктуры”, объединяющей природную и урбанистическую среду. Таллинн на протяжении лет развивал инфраструктуру во имя того, чтобы сделать природные сокровища — начиная с крупных заповедных зон на территории города и заканчивая небольшими парками — доступными жителям города, — отметил Терик. — В 2013 году под локальную защиту было взято болото Пяэскюла. Вероятно, уже на следующем заседании завершится и длившийся около двух лет процесс взятия под охрану болота Харку. Это ясный сигнал о том, что зеленая жилая среда у города в приоритете. С точки зрения экспертов по экологии, лес верхового болота Харку имеет большое значение для общегородской ”зеленой инфраструктуры”, и, тем самым, нуждается в охране”.

Проект постановления предусматривает условия, обеспечивающие сохранность ценного ландшафта, флоры и фауны, а также улучшение возможностей для отдыха горожан в расположенной на территории Таллинна части леса и болота Харку. Лес и болото Харку являются одними из основных зон зеленой сети Харьюского уезда — эти располагающие к отдыху на природе места пользуются популярностью как среди таллиннцев, так и жителей волости Харку. К сожалению, растущая посещаемость этого места угрожает лесу, поэтому использование всей площади леса и болота Харку нуждается в регулировании. На территории расположены места обитания представителей флоры и фауны, относящихся к II и III категории защиты и десять типов мест произрастания — в том числе лишайников, брусники, черники и пр. В масштабе Таллинна является редкостью, что на территории представлены различные болотные сообщества.

По словам старейшины района Нымме Грете Шиллис, ныммеские зеленые насаждения образуют целостный зеленый коридор.

”Заповедная зона Нымме-Мустамяэ, болото Пяэсклюла, лес Харку — важнейшие его составляющие. Наряду с жителями окрестностей, этими живописными местами приезжают насладиться также жители Таллинна и Харьюмаа. Предложение взять лес Харку под локальную защиту вынесло НКО Nõmme Tee Selts — благодарю активистов этой организации. Надеюсь, что их пример будет заразительным, и по инициативе волости Харку под локальную защиту будет взята и принадлежащая государству часть леса Харку, расположенная за чертой города”.