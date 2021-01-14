14.01.2021, 13:13

Таллинн намерен взять под локальную защиту часть леса Харку


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Harku metsa karjäärijärv
Harku metsa karjäärijärvFoto: Rauno Volmar

Горуправа направила в Городское собрание проект постановления, согласно которому, в соответствии с Законом об охране природы, расположенная в районе Нымме часть леса Харку будет взята под охрану. Цель — уберечь ландшафт, защитить ценные виды и место их обитания, а также сохранить и улучшить возможности отдыха для горожан.

По словам председателя Таллиннского городского собрания Тийта Терика, цель Таллинна — стать зеленым городом с комфортным городским пространством.

”Часть нашей концепции зеленого города направлена, в числе прочего, на создание общегородской ”зеленой инфраструктуры”, объединяющей природную и урбанистическую среду. Таллинн на протяжении лет развивал инфраструктуру во имя того, чтобы сделать природные сокровища — начиная с крупных заповедных зон на территории города и заканчивая небольшими парками — доступными жителям города, — отметил Терик. — В 2013 году под локальную защиту было взято болото Пяэскюла. Вероятно, уже на следующем заседании завершится и длившийся около двух лет процесс взятия под охрану болота Харку. Это ясный сигнал о том, что зеленая жилая среда у города в приоритете. С точки зрения экспертов по экологии, лес верхового болота Харку имеет большое значение для общегородской ”зеленой инфраструктуры”, и, тем самым, нуждается в охране”.

Проект постановления предусматривает условия, обеспечивающие сохранность ценного ландшафта, флоры и фауны, а также улучшение возможностей для отдыха горожан в расположенной на территории Таллинна части леса и болота Харку. Лес и болото Харку являются одними из основных зон зеленой сети Харьюского уезда — эти располагающие к отдыху на природе места пользуются популярностью как среди таллиннцев, так и жителей волости Харку. К сожалению, растущая посещаемость этого места угрожает лесу, поэтому использование всей площади леса и болота Харку нуждается в регулировании. На территории расположены места обитания представителей флоры и фауны, относящихся к II и III категории защиты и десять типов мест произрастания — в том числе лишайников, брусники, черники и пр. В масштабе Таллинна является редкостью, что на территории представлены различные болотные сообщества.

По словам старейшины района Нымме Грете Шиллис, ныммеские зеленые насаждения образуют целостный зеленый коридор.

”Заповедная зона Нымме-Мустамяэ, болото Пяэсклюла, лес Харку — важнейшие его составляющие. Наряду с жителями окрестностей, этими живописными местами приезжают насладиться также жители Таллинна и Харьюмаа. Предложение взять лес Харку под локальную защиту вынесло НКО Nõmme Tee Selts — благодарю активистов этой организации. Надеюсь, что их пример будет заразительным, и по инициативе волости Харку под локальную защиту будет взята и принадлежащая государству часть леса Харку, расположенная за чертой города”.

Создание природоохранной зоны не повлечет серьезных изменений для нынешних пользователей территории, однако здесь будут обозначены как разрешенная, так и запрещенная деятельность. Так, например, посетителям разрешается находиться на охраняемой территории, собирать ягоды, грибы и другие дары леса. Ограничений по части передвижения нет, что связано с отсутствием охраняемых видов, которым угрожало бы присутствие человека в месте их произрастания; или же они находятся в труднодоступном месте. Водоемы природоохранной зоны не слишком богаты рыбой, поэтому они не представляют ценности для рыболовов и подходят прежде всего для обучения ловле на удочку. Разбивать палатки, разжигать костер и использовать мангал можно только в местах, которые с согласия управляющего природоохранной зоной для этого подготовлены и обозначены соответствующим образом.

Целесообразность взятия леса Харку под охрану анализировалась дважды — в 2008 и 2018 годах. Согласно экспертному мнению Тимо Карка, хотя сохранение зеленой зоны поддерживается и планировками, уровень защиты леса Харку можно повысить за счет создания природоохранной зоны, утверждения правил по охране, а также плана по организации защиты территории.

Согласно законопроекту, расположенные в районе Нымме часть леса и болота Харку будут взяты под охрану, и территория получит название ”Природоохранная зона леса Харку”.

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