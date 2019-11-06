Таллинн намерен уделять больше внимания ремонту внутриквартальных проездов

Продолжится также расширение сети велодорожек. Так, начнется прокладка дорожки, соединяющей улицу Фильтри с Кадриоргом и терминалом Юлемисте, припортовой дорожки на участке от улицы Каларанна до улицы Рейди и реконструкция улицы Вана-Каламая. Стартует также подготовка к созданию тоннелей под железной дорогой на улице Эндла, Палдиском шоссе, у станции Пяэскюла, между улицами Котка и Техника. В дорожки всего будет вложено 6,2 миллиона евро.
В интересах безопасности пешеходов и других участников движения будут установлены новые системы светофоров, например, на перекрестке улицы Куули, Нарвского шоссе и улицы Козе. Пешеходные переходы на улице Пирита будут сделаны более безопасными — продолжится программа по созданию безопасных условий. На установку и реновацию уличного освещения, в том числе на территориях детских садов, в общей сложности будет инвестировано 6,6 миллиона евро.
В следующем году также завершится проект с привлечением внешнего финансирования ”Развитие и применение дорожного покрытия, генерирующего солнечную энергию”, в ходе которого создается и применяется технологическое решение, объединяющее элементы инфраструктуры дорог и производство солнечной энергии. Это решение способно частично покрыть энергетические потребности дорожной инфраструктуры, а также устойчиво к вандализму, погодным условиям и нагрузке на дорожное покрытие.
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