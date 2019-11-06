Таллинн намерен уделять больше внимания ремонту внутриквартальных проездов

Проект предусматривает общий рост расходов на дороги и улицы на 6,4%, т.е. два миллиона евро, и выделение на инвестиции в этой области 41,3 миллиона евро, сообщает Раэпресс.

Как отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, в будущем году намечено больше внимания уделять уборке улиц, особенно от снега, на что в виде специального резерва предусматриваются 750 тысяч евро, а также уходу за зелеными насаждениями.

Крупнейшими дорожно-строительными объектами, сказал Кландорф, станут развитие системы движения между Старым портом и центром города, реконструкция улицы Гонсиори, включая и улицу Кундера. Продолжится также подготовка к прокладке трамвайного пути между терминалом Юлемисте и Старым портом, начнется создание прорыва с улицы Мустакиви.