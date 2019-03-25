Таллинн наградит выдающихся работников сферы образования

Таллинн наградит работников сферы образования и выдающиеся проекты — до 18 апреля можно выдвинуть попечительский совет, ученика, ученическое представительство, молодого учителя, лучший проект или поступок в сфере образования на участие в конкурсе, сообщает Раэпресс.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что в столичной сфере образования трудятся множество замечательных людей, посвященных своему делу, каждый из них достоин благодарности — каждый день и каждый год.
”Поэтому город по сложившейся традиции в конце учебного года награждает выдающихся учителей и проекты в сфере образования, которые могли бы стать вдохновляющим примером для всех нас, — сказал Белобровцев. — Я призываю всех отметить работу своего коллеги, одноклассника или коллектив, так как именно это внимание, признание и просто доброе слово — мощная двигающая сила”.