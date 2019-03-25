Таллинн наградит выдающихся работников сферы образования

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что в столичной сфере образования трудятся множество замечательных людей, посвященных своему делу, каждый из них достоин благодарности — каждый день и каждый год.

”Поэтому город по сложившейся традиции в конце учебного года награждает выдающихся учителей и проекты в сфере образования, которые могли бы стать вдохновляющим примером для всех нас, — сказал Белобровцев. — Я призываю всех отметить работу своего коллеги, одноклассника или коллектив, так как именно это внимание, признание и просто доброе слово — мощная двигающая сила”.

Дополнительная информация о номинациях и конкурсах доступна на странице Таллиннского департамента образования.

Срок представления ходатайств — 18 апреля в 17:00.