Таллинн начнет работы по реконструкции Петербургского шоссе уже в этом году

"При таком масштабном проекте только на проектирование уйдет полтора года. До этого нужно сделать расчёты, и мы сделаем это в этом году", — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Реконструироваться будет участок дороги от перекрестка Вяо до улицы Маяка длиной в 6 километров. Помимо замены дорожного полотна планируется заменить все прилегающие коммуникации. Приблизительная стоимость реконструкции составляет 40 миллионов евро.

"Речь идет о действительно крупных инвестициях, город к ним готов. Мы все же рассчитываем на государственную поддержку, потому что видим здесь не только заинтересованность, но и наследство государства", — добавил Кылварт.