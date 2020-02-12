12.02.2020, 21:48

Таллинн начнет работы по проектированию Петербургского шоссе уже в этом году

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Aerofod
AerofodFoto: Priit Simson

Мэрия Таллинна приняла принципиальное решение о необходимости реконструкции Петербургского шоссе, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"При таком масштабном проекте только на проектирование уйдет полтора года. До этого нужно сделать расчеты, и мы сделаем это в этом году", — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Реконструироваться будет участок дороги от перекрестка Вяо до улицы Маяка длиной в 6 километров. Помимо замены дорожного полотна планируется заменить все прилегающие коммуникации. Приблизительная стоимость реконструкции составляет 40 миллионов евро.

"Речь идет о действительно крупных инвестициях, город к ним готов. Мы все же рассчитываем на государственную поддержку, потому что видим здесь не только заинтересованность, но и наследство государства", — добавил Кылварт.

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