Таллинн начнет работы по проектированию Петербургского шоссе уже в этом году(2)
Мэрия Таллинна приняла принципиальное решение о необходимости реконструкции Петербургского шоссе, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Мэрия Таллинна приняла принципиальное решение о необходимости реконструкции Петербургского шоссе, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"При таком масштабном проекте только на проектирование уйдет полтора года. До этого нужно сделать расчеты, и мы сделаем это в этом году", — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Реконструироваться будет участок дороги от перекрестка Вяо до улицы Маяка длиной в 6 километров. Помимо замены дорожного полотна планируется заменить все прилегающие коммуникации. Приблизительная стоимость реконструкции составляет 40 миллионов евро.
"Речь идет о действительно крупных инвестициях, город к ним готов. Мы все же рассчитываем на государственную поддержку, потому что видим здесь не только заинтересованность, но и наследство государства", — добавил Кылварт.
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