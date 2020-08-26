Таллинн начинает сбор "зеленых" идей

По словам вице-мэра Андрея Новикова, город планирует дополнить карту системой премиальных пунктов, которые будут начисляться за экологичное поведение, по аналогии с программами лояльности предприятий частного сектора — авиакомпаниями и судоходными компаниями.

”Создаваемая система будет начислять владельцу Eдиной карты за экологичное поведение ”зеленые пункты”, которые впоследствии можно использовать для получения скидок на предлагаемые городом услуги. К примеру, пункты можно будет использовать при покупке билетов и для получения скидок на услуги городских учреждений, в том числе при оплате счетов за детский сад или кружки по интересам”, — сказал Новиков.

”Пункты можно накапливать, например, при регистрации поездки в общественном транспорте, при парковке велосипеда на велосипедной стоянке; на последующих этапах развития системы — за возврат залоговой тары, а в ресторане — за предпочтение воды из-под крана бутилированной воде. Кроме того, пункты можно будет накапливать за преодоление дистанций пешком”, — добавил Новиков.

Сбор идей стартует сегодня, 26 августа, и продлится до полуночи 16 сентября. С помощью сбора идей планируется выяснить, мотивировала ли бы премиальная система горожан делать выбор в пользу экологичных решений, а также то, за какие действия могли бы начисляться пункты, и где их использовать.

Интернет-анкета сбора идей ”Зеленая карта 2.0”: https://www.tallinn.ee/rus/rohelinepealinn/Sbor-idej-Zelenaja-karta-2.0-2

Таллинн — один из четырех финалистов конкурса ”Зеленая столица Европы 2022”. Победитель определится 8 октября в Лиссабоне.