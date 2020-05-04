Таллинн начал использовать новую инфосистему геодезических замеров
С 30 апреля Таллиннский департамент городского планирования начал использовать новую инфосистему геозамеров, которая заменила использовавшееся 15 лет техническое решение.
С 30 апреля Таллиннский департамент городского планирования начал использовать новую инфосистему геозамеров, которая заменила использовавшееся 15 лет техническое решение.
В инфосистеме геозамеров регистрируются, администрируются и архивируются результаты всех геодезических замеров, проведенных на администрируемой территории Таллинна. На данный момент, в инфосистему занесено более 55 000 геодезических замеров и данные о почти 3500 геодезических знаках основной сети.
По словам вице-мэра Андрея Новикова, основными пользователями новой инфосистемы являются 250 геодезистов из почти 200 геодезических предприятий, которые с ее помощью могут начать проводить замеры, загружать исходные материалы, проверять соответствие работ требованиям и предоставлять их для регистрации в местные самоуправления.
”У жителей Таллинна есть возможность ознакомиться, например, с замерами своей кадастровой единицы и информацией о геодезическом знаке, а также, в случае повреждения геодезического знака, сообщить об этом городу”, — сказал Андрей Новиков.
Вице-мэр добавил, что в случае новой инфосистемы речь идет о современном рабочем оборудовании, технологическим решением которого могут, при желании, воспользоваться и другие местные самоуправления, поскольку необходимые при планировании и строительстве геодезические замеры актуальны везде.
Анализ и развитие инфосистемы геозамеров на 85% было профинансировано из средств Европейского фонда регионального развития. Больше узнать об инфосистеме можно, перейдя по ссылке geoveeb.tallinn.ee
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