Таллинн начал использовать новую инфосистему геодезических замеров

В инфосистеме геозамеров регистрируются, администрируются и архивируются результаты всех геодезических замеров, проведенных на администрируемой территории Таллинна. На данный момент, в инфосистему занесено более 55 000 геодезических замеров и данные о почти 3500 геодезических знаках основной сети.

По словам вице-мэра Андрея Новикова, основными пользователями новой инфосистемы являются 250 геодезистов из почти 200 геодезических предприятий, которые с ее помощью могут начать проводить замеры, загружать исходные материалы, проверять соответствие работ требованиям и предоставлять их для регистрации в местные самоуправления.

”У жителей Таллинна есть возможность ознакомиться, например, с замерами своей кадастровой единицы и информацией о геодезическом знаке, а также, в случае повреждения геодезического знака, сообщить об этом городу”, — сказал Андрей Новиков.

Вице-мэр добавил, что в случае новой инфосистемы речь идет о современном рабочем оборудовании, технологическим решением которого могут, при желании, воспользоваться и другие местные самоуправления, поскольку необходимые при планировании и строительстве геодезические замеры актуальны везде.

Анализ и развитие инфосистемы геозамеров на 85% было профинансировано из средств Европейского фонда регионального развития. Больше узнать об инфосистеме можно, перейдя по ссылке geoveeb.tallinn.ee