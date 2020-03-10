Таллинн на два месяца приостанавливает зарубежные командировки, учебные поездки и экскурсии

Как сказал Михаил Кылварт, нет необходимости закрывать все столичные школы, но если среди учеников кто-то заразился, то решение о закрытии того или иного учебного заведения будет приниматься, исходя из конкретного случая.

”Департамент образования уже начал подготовку к тому, чтобы в случае необходимости перевести школы на дистанционное обучение. Что касается детских садов, то в случае возможного заражения будем принимать решение по конкретным группам”, — заметил мэр Таллинна.

Также на заседании комиссии обсудили и проведение международных мероприятий. Таллиннская антикризисная комиссия рекомендует при проведении международных конференций, соревнований и тому подобных мероприятий воздержаться от приглашения гостей и участников из стран с повышенным уровнем опасности.

На данный момент все городские учреждения продолжают работу и обслуживание горожан в обычном режиме.

”Мы используем разные методы, чтобы уберечь здоровье наших работников, — подчеркнул Михаил Кылварт. — Мы начали готовиться заранее, в том числе были закуплены защитные маски, также заказали их дополнительно. Кроме этого, регулярно проводится дезинфекция помещений”.

Для предотвращения распространения вирусной инфекции Департамент здравоохранения вдобавок к мытью рук рекомендует в случае кашля или чихания прикрывать рот бумажным платком или рукавом. От человека с симптомами заболевания рекомендуется сохранять дистанцию не менее метра. Также не стоит прикасаться ко рту, носу и глазам. С признаками инфекции верхних дыхательных путей рекомендуется оставаться дома и проводить симптоматическое лечение — принимать при температуре жаропонижающее, а также препараты от кашля и насморка. Со всеми рекомендациями можно ознакомиться на странице Департамента здравоохранения.

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