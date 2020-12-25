Таллинн может отменить новогодние салюты

Ограничения начнут действовать с понедельника. Это ставит под сомнение проведение новогодней программы.

"Согласно нынешним планам, к сожалению, традиционного большого мероприятия на площади Вабадузе не будет. Я думаю, это логично. Скопление большого количества людей невозможно", — отметил Кылварт, добавив, что вместо этого рассматривается вопрос о запуске фейерверков в разных районах города.

Однако Кыварт отметил, что в свете введения новых ограничений предстоит решить, возможно это или нет, поскольку введенные правительством ограничения можно трактовать по-разному.