Таллинн может отказаться от традиционного новогоднего салюта в следующем году

С 16 декабря Департамент технического надзора запускает кампанию под названием "Безопасных салютов!", чтобы призвать людей ответственно подходить к использованию пиротехники.
Между тем в управе столичного района Кесклинн не только призывают жителей отказаться от запуска петард, но и не исключают, что традиционный новогодний салют в Таллинне предстоящей новогодней ночью мы увидим в последний раз.
"В обществе назревает консенсус в том, что, по крайней мере, в течение декабря возле жилых домов взрывать фейерверки точно не надо. Что касается большого городского фейерверка, то хотя в его случае у нас нет тех проблем, которые есть с частными фейерверками, которые связаны с безопасностью, которые связаны с тем, что он проходит под окнами жилых домов, то я думаю, что Таллинн готов на будущий год взвешивать какие-то различные альтернативы", - сказал старейшина Кесклинна Владимир Свет.
В качестве альтернатив он называет лазерные и музыкальные шоу, светоинсталляции и многое другое, а Таллиннский салют в этом году обойдется налогоплательщикам в 15 000 евро.
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