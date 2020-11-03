Таллинн к зиме готов! На Певческом поле продемонстрируют снегоуборочную технику

Вице-мэр Калле Кландорф согласился, что зимы в прошлом году не было, но ведь один год не похож не другой.

”Надеюсь, что в этом году зима все же наступит вовремя и народ вволю порадуется снежному покрову, — сказал вице-мэр. — В любом случае, Таллинн к зимнему сезону готов!”

Со снегоуборочной техникой горожан познакомят договорные партнеры Таллиннского департамента окружающей среды и коммуникаций: Tänavapuhastuse AS, Tallinna Kommunaalteenused OÜ и Eesti Keskkonnateenused AS.

Для борьбы со снегом и льдом на городских улицах и парковках у предприятий подготовлено в общей сложности 46 плужных распределителей противогололедных материалов, для очистки велосипедно-пешеходных дорожек — еще 27 плужных тракторов. К работе в метель готовы 7 роторных очистителей. Кроме этого, имеется малогабаритная техника для очистки пешеходных дорожек и переходов, а также прочая специализированная техника (самосвалы, погрузчики и т.д.) Укомплектованы и уборочные бригады (всего 103 человека), которые будут обслуживать труднодоступные для техники объекты, например, остановки общественного транспорта.

Также в распоряжении договорных партнеров сейчас в общей сложности 11 300 тонн хлорида натрия, 25 тонн хлорида кальция и 1100 тонн гранитной крошки; на улицы установлен 31 контейнер для сыпучих материалов.

Город Таллинн поделен на пять округов. В центре и Старом городе работы по очистке выполняет Tänavapuhastuse AS, в восточном (Пирита и Ласнамяэ) и южном (Нымме) округах — Tallinna Kommunaalteenused OÜ и в северном (Пыхья-Таллинн, Какумяэ) и западном (Мустамяэ, Кристийне, Ыйсмяэ) будет работать AS Eesti Keskkonnateenused.

На магистралях и улицах, по которым проходят маршруты общественного транспорта, а также пешеходных и велосипедных дорожках уборку от снега организует Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, на небольших улицах и внутриквартальных дорогах уборку снега и борьбу со льдом организуют районные управы. В будущем году к работе также приступит специальное уборочное подразделение — дополнительная помощь при уборке города.