Таллинн изменил проект пешеходно-велосипедной дорожки Ярвеского леса

”Запланированная дорожка — это второй этап недавно построенной пешеходно-велосипедной дорожки на краю Вильяндиского шоссе, которая соединит уже имеющиеся дорожки в Ярвеском лесу и районе улицы Ярвевана. Если посмотреть на общую картину, то это важный шаг на пути создания кольца из пешеходно-велосипедных дорожек вокруг озера Юлемисте”, — прокомментировал вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

”Важно, чтобы при создании возможностей для передвижения и занятия спортом на природе мы бережно относились к окружающей среде и сохраняли ее для всех горожан. Хочется верить, что новое решение, идею для которого дали местные жители, понравится как спортсменам, которые активно используют дорожки около озера Юлемисте, так и местным жителям, которые любят гулять в Ярвеском лесу”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.