Таллинн изменил проект пешеходно-велосипедной дорожки Ярвеского леса
Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства решил изменить проект запланированной в Ярвеском лесу пешеходно-велосипедной дорожки.
Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства решил изменить проект запланированной в Ярвеском лесу пешеходно-велосипедной дорожки.
”Запланированная дорожка — это второй этап недавно построенной пешеходно-велосипедной дорожки на краю Вильяндиского шоссе, которая соединит уже имеющиеся дорожки в Ярвеском лесу и районе улицы Ярвевана. Если посмотреть на общую картину, то это важный шаг на пути создания кольца из пешеходно-велосипедных дорожек вокруг озера Юлемисте”, — прокомментировал вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.
”Важно, чтобы при создании возможностей для передвижения и занятия спортом на природе мы бережно относились к окружающей среде и сохраняли ее для всех горожан. Хочется верить, что новое решение, идею для которого дали местные жители, понравится как спортсменам, которые активно используют дорожки около озера Юлемисте, так и местным жителям, которые любят гулять в Ярвеском лесу”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Изменения в проекте исходят из того, что фирма AS Elering запланировала работы, в ходе которых будут спилены деревья в коридоре высоковольтных линий около железной дороги, где запланирована и основная трасса пешеходно-велосипедной дорожки. Новое решение снизит число деревьев, которые будут спилены. Строительство пешеходно-велосипедной дорожки Ярвеского леса началось в первой половине января. Из-за изменения проекта окончание работ переносится на конец 2020 года.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Правда без прикрас: врач-пульмонолог о коронавирусе
Больные коронавирусом рассказали о своих ужасных ощущениях
Лучший способ убить вирус: совет эксперта
Прогноз врача: коронавирусом заразятся все