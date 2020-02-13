13.02.2020, 09:35

Таллинн избавляется от троллейбусов: к 2035 году останутся только трамваи и электроавтобусы


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Trollide uus kujundus
Foto: Ilmar Saabas

К 2035 году весь общественный транспорт в Таллинне перейдет на электрический привод, т.е. пассажиров будут обслуживать исключительно электроавтобусы и трамваи, а от троллейбусов город решил к этому сроку избавиться.

Эти изменения произойдут в рамках взятого Таллинном курса на повышение экологичности общественного транспорта, пишет rus.err.ee.

На первом этапе произойдет отказ от дизельного топлива к 2025 году, для чего город заключил договор о покупке 350 автобусов с газовыми двигателями. Первая сотня новых автобусов выйдет на линии уже в этом году.

Однако и эта мера рассматривается только как переходная на пути к полностью электрическому транспорту, состоящему из трамваев и электроавтобусов. Троллейбусы в следующие десять лет постепенно исчезнут с городских улиц.

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