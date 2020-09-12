Таллинн ищет строителя нового корпуса Ируского попечительского дома

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, отвечающей за социальную сферу, наконец будет реализован проект, который находился в разработке долгое время.

”Число нуждающихся в сестринской помощи пожилых людей постоянно растет, и созданием такого корпуса мы хотим смягчить проблему недоступности этой услуги, — пояснила Бетина Бешкина. — Очень сложно найти места для пожилых, у которых диагностирована деменция, для разрешения этой проблемы в новом центре будут созданы отдельные подразделения. В строящемся корпусе будет сто койко-мест, в нем получат помощь люди, чье состояние здоровья или нужда в помощи требуют круглосуточного наблюдения. Для улучшения качества услуги здесь будет применяться современная и удобная технология по уходу”.

Общая стоимость проекта составляет 7,7 млн евро.

По словам вице-мэра Эхи Вырк, цель — построить возле Ируского попечительского дома двухэтажное здание, которое будет соединено галереей с уже имеющимся домом.

”Также людям, испытывающим трудности с передвижением, будет обеспечен доступ на разные этажи и возможности для эвакуации, — сказала Эха Вырк. — Попечительский дом за годы работы был расширен и разные части здания объединены в один комплекс с помощью галерей. Новый центр сестринской помощи появится на месте большой кухни, строительство которой было начато десять лет назад, но так и не завершилось”.

Также условия закупки предусматривают приведение в порядок коммуникаций и создание 20 парковочных мест. Новое здание должно быть готово в конце 2021 года, затем начнется оформление интерьера. Новый центр откроется для клиентов в первой половине 2022 года.