Таллинн ищет организатора рождественского рынка

”Мы объявили тендер, чтобы найти будущего организатора рождественского рынка и заключить с ним концессионный договор. Для нас проведение конкурса является большой ответственностью и большой честью, так как рождественский рынок в Таллинне был признан лучшим в Европе. Все предлагаемые в рамках конкурса решения должны соответствовать существующим в отношении Ратушной площади требованиям по защите старины. Концессионный договор является более сложным договором по сравнению с предыдущим, но он лучше отвечает Закону о госзакупках и действующим в Таллинне правовым актам”, — сказал старейшина района Владимир Свет.

В рамках тендера покупается услуга организации рождественского рынка на сдаваемой в аренду ежегодно в течение трех лет с 16 ноября по 7 января части территории Ратушной площади размером 2390 м2. Торговые киоски можно размещать на территории в 400 м2. Начальная цена предложений установлена, исходя из предполагаемой прибыли рынка, и составляет 48 300 евро за сезон.

Кроме торговли, на рождественском рынке, открытом обычно с 10 до 20 часов, организаторы обязаны предлагать на выходных культурную программу, длительность которой составляет минимально два часа в день. Программа должна быть согласована с районной управой и Таллиннской ратушей и не должна мешать местным жителям и предпринимателям. В рамках тендера обозначен ассортимент товаров, которыми можно торговать на рынке — это, прежде всего, местные сувениры и изделия ручной работы, сезонные вещи, еда и напитки.

Дополнительную информацию об условиях тендера можно получить по номеру телефона 6457 226 и по ссылке.