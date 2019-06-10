Таллинн ищет организатора рождественского рынка на Ратушной площади

«Мы объявили государственный тендер, чтобы найти будущего организатора рождественского рынка и заключить с ним концессионный договор. Для нас проведение конкурса является большой ответственностью и большой честью, так как рождественский рынок в Таллинне был признан лучшим в Европе. Все предлагаемые в рамках конкурса решения должны соответствовать существующим в отношении Ратушной площади требованиям по защите старины. Концессионный договор является более сложным договором по сравнению с предыдущим, но он лучше отвечает Закону о госзакупках и действующим в Таллинне правовым актам», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В рамках гостендера Управа района Кесклинн покупает услугу организации рождественского рынка и передает на три года в аренду с 16 ноября по 7 января часть территории Ратушной площади размером 2390 м2. Торговые киоски можно будет размещать на территории размером в 400 м2. Начальная цена предложений установлена исходя из предполагаемой прибыли рынка и составляет 48 300 евро за один сезон.