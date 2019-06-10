Таллинн ищет организатора рождественского рынка на Ратушной площади

Управа района Кесклинн ждет до 5 июля предложения от предпринимателей, которые готовы в течение следующих трех лет организовывать рождественский рынок на Ратушной площади.
«Мы объявили государственный тендер, чтобы найти будущего организатора рождественского рынка и заключить с ним концессионный договор. Для нас проведение конкурса является большой ответственностью и большой честью, так как рождественский рынок в Таллинне был признан лучшим в Европе. Все предлагаемые в рамках конкурса решения должны соответствовать существующим в отношении Ратушной площади требованиям по защите старины. Концессионный договор является более сложным договором по сравнению с предыдущим, но он лучше отвечает Закону о госзакупках и действующим в Таллинне правовым актам», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
В рамках гостендера Управа района Кесклинн покупает услугу организации рождественского рынка и передает на три года в аренду с 16 ноября по 7 января часть территории Ратушной площади размером 2390 м2. Торговые киоски можно будет размещать на территории размером в 400 м2. Начальная цена предложений установлена исходя из предполагаемой прибыли рынка и составляет 48 300 евро за один сезон.
Кроме торговли, на рождественском рынке, открытом обычно с 10 до 20, организаторы обязаны предлагать на выходных культурную программу, длительность которой составляет минимум в два часа в день. Культурная программа должна быть согласована с Управой района Кесклинн и Таллиннской Ратушей и не должна мешать местным жителям и предпринимателям. В рамках тендера обозначен ассортимент товаров, которыми можно торговать на рынке – это, прежде всего, национальные сувениры и изделия ручной работы, сезонные вещи, еда и напитки.
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