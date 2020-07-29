Таллинн ищет новых руководителей для двух крупных социальных учреждений

Вице-мэр Бетина Бешкина благодарит директора Терье Краанвельт за долгую работу и вклад в деятельность учреждения.

”Перед новым руководителем стоит серьезный вызов — не только повысить качество услуг, но и привести деятельность дома попечения в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, — сказала Бетина Бешкина — Также в следующем году будет готов новый, рассчитанный на 100 мест корпус сестринской помощи с отделением для людей, страдающих деменцией; он даст возможность оказывать постоянную медицинскую помощь. Город считает очень важным обеспечить в социальной сфере, в том числе в учреждениях по уходу, качественные и современные услуги, отвечающие ожиданиям клиентов. Наша более масштабная цель для социальной системы в целом — найти наилучшие решения для более плавной организации повседневной работы, исходя из потребностей нуждающихся в помощи”.

Ируский попечительский дом — таллиннское учреждение по уходу; он создан для проживания, ухода и реабилитации как пожилых людей, так и людей с недостатками здоровья. В ”Иру” 334 места, Таллинн также частично финансирует пребывание 426 горожан в других домах по уходу.

В ближайшее время Таллинн также объявит конкурс на пост руководителя Таллиннского детского дома, нынешний руководитель покидает должность 6 августа.