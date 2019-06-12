Таллинн или Украина — поможем Кристоферу Нолану? Тест от RusDelfi

Наши читатели уверены - Таллинн нельзя спутать с украинскими городами, а у Нолана просто больная фантазия. Давайте проверим. Перед вами тест, в котором нужно определить, где нашими корреспондентами была сделана фотография - в Таллинне и его окрестностях или же в одном из украинских городов.

Поехали!